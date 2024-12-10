Экономисты ЦМАКП: стал известен «очаг» инфляции в России

По результатам анализа инфляции за ноябрь специалисты центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выяснили, что цены увеличились в ряде сфер экономики. Есть две версии, почему это произошло в РФ, сообщает РБК со ссылкой на обзор ЦМАКП «О динамике инфляции с 12 ноября по 2 декабря».

В прошлом месяце цены значительно увеличивались в продовольственной сфере. Больше всего подорожали помидоры и огурцы.

Цены на остальные виды продуктов увеличивались медленнее, но, тем не менее, все равно активно росли. Первая причина возникновения «очага инфляции», по мнению экспертов ЦМАКП, — индустриализованные секторы сельского хозяйства и рыболовства, которые чрезмерно зависят от кредита.

В этой сфере доминируют крупные фирмы. Они могут «переложить» увеличение ставки по кредиту по кооперационной цепочке вплоть до магазина.

Другие специалисты ЦМАКП считают, что крупные компании не при чем. На рост цены влияют другие факторы, среди которых увеличение стоимости электричества, топлива. Некоторые эксперты винят в росте цен плохую урожайность и снижение уровня вылова лосося.

В ноябре годовая инфляция составила 8,97%. В декабре она будет 10%, если ничего не изменится.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что смягчение денежно-кредитной политики могут воспринять как уступку инфляционным процессам. Такое действие может спровоцировать рост инфляции.