Набиуллина: снижение ставки воспримут как неспособность обуздать инфляцию

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина высказала мнение, что смягчение денежно-кредитной политики может быть воспринято как уступка инфляционным процессам, сообщает «Царьград» .

На форуме «Россия зовет!» она отметила, что подобные меры могут способствовать увеличению цен и подчеркнула, что долгосрочные последствия инфляции могут стать более серьезной угрозой. Набиуллина провела параллель между инфляционными процессами и учащенным сердцебиением.

«На короткую дистанцию бежать можно, на длинную — очень тяжело», — добавила она.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов указал на важность осторожного подхода к формированию денежно-кредитной политики. Он добавил, что бюджет на предстоящий год будет строгим и с дефицитом в отношении к ВВП.

Ранее Набиуллина предупреждала о возможности повышения процентной ставки в декабре, подчеркнув, что жесткая денежно-кредитная политика будет действовать в течение ближайших двух лет.