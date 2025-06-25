Экономисты предложили меры на 4,4 трлн руб для повышения демографии в РФ

Экономисты предложили дорожную карту, чтобы достичь цели по суммарному коэффициенту рождаемости в России. Стоимость предложенных мер составляет 4,4 трлн рублей в год — это 2,2% ВВП, сообщают «Ведомости» .

Среди авторов инициативы председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин, президент РЭШ Валерий Макаров. Самыми затратными в предложении экспертов являются прямые выплаты — 1,8 трлн рублей каждый год. Это материнский капитал, ежемесячные пособия.

Также экономисты считают нужным расширение программы льготной ипотеки для молодых семей и предусмотрение возможности полного погашения долга при рождении третьего или четвертого ребенка. Дополнить действующий механизм льготной ипотеки предлагают мерами по обеспечению жильем.

Менее затратными мерами являются поддержка работающих матерей, развитие инфраструктуры для ухода за детьми и пропаганда семейных ценностей. Также среди инициатив — расширение льгот для многодетных и развитие программ репродуктивной медицины.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что многодетные семьи в ближайшем будущем получат право на увеличенную выплату, которую можно будет потратить на погашение ипотеки. Если новую инициативу одобрят, то изменения учтут при планировании бюджета на 2026 год. Размер такой выплаты составит до 900 тыс. рублей.