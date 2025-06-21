Многодетным семьям в РФ хотят поднять выплату на ипотеку до 900 тыс рублей

Российские многодетные семьи в ближайшем будущем получат право на увеличенную выплату, которую можно будет потратить на погашение ипотеки. Если новую инициативу одобрят, то изменения учтут при планировании бюджета на 2026 год. Размер такой выплаты составит до 900 тыс. рублей, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает газета «Известия» .

Заявление о возможном повышении размера выплаты на погашение ипотеки Аксаков сделал на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума, который проходит в Северной столице с 18 по 21 июня.

На данный момент многодетные семьи могут получать до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, но эксперты уже подготовили проект об увеличении этой суммы до 900 тыс. рублей.

Законопроект уже подали в Госдуму, на данный момент его все поддерживают. Это поможет семьям быстрее расплатиться по кредиту. В бюджете РФ 2026 года, скорее всего, уже будет заложена новая, увеличенная сумма.