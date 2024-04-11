Экономист заявил, что Набиуллина неверно понимает причину инфляции в РФ

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления Михаил Беляев заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина имеет неверное представление о причинах инфляции в России. По его словам, этот процесс не всегда зависит от избыточного предложения денег, сообщает Общественная Служба Новостей .

Беляев отметил, что инфляция — это любое повышение цен, которое может происходить в силу нескольких условий. Ключевая причина инфляции на современных рынках, считает эксперт, — то, что компании-монополии «диктуют свои цены, и вовсе это не какое-то соотношение спроса и предложения, не превышение спроса над предложением и так далее».

«Набиуллина, да и правительство, взяв на себя миссию борьбы с инфляцией, применяет совершенно не тот метод из-за неверного понимания ее причин», — добавил кандидат экономических наук.

По словам Беляева, вместо активизации ФАС и выдачи ей полномочий «для обуздания цен», кабмин и Центробанк следуют по пути «сдерживания денежного предложения» и повышают ключевую ставку.

Ключевая ставка, как подчеркнул эксперт, является главным аспектом, который влияет на сдерживание развития экономики.

Ранее Эльвира Набиуллина рассказала о шести шагах для борьбы с бедностью в России. По мнению Михаила Беляева, к плану председателя ЦБ необходимо добавить еще один метод, который является единственно эффективным — формирование рабочих мест с высокой зарплатой.