Экономист Задорнов: инвестактивность бизнеса не привязана к ключевой ставке

Инвестиционная активность бизнеса — сложный комплекс причин и условий, который не привязан к ключевой ставке или к стоимости денег, заявил экономист Михаил Задорнов. Об этом сообщает РБК .

По его словам, 2/3 всех инвестиций в России — это прибыль предприятий или собственные средства. Еще 15–20% принадлежат средствам бюджетов. И лишь 10% — заемные средства, то есть предприятия привлекают их через кредиты.

Экономист отметил, что в комплекс условий инвестиционной активности бизнеса прежде всего входит не ключевая ставка, а «ощущение, что все сегменты рынка растут». Также сюда входят логистика, высокий спрос.

Еще Задорнов отметил, что для того, чтобы инвестиции окупались на понятном горизонте 3–5 лет, ключевая ставка должна опуститься до 12–13% при инфляции 5–5,5%. Но, по его словам, до этого еще «большой путь».

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не верит в резкий отток денег с депозитов из-за снижения ставки. Она добавила, что регулятор будет снижать ставку по мере замедления инфляции.