Экономист Сорокина оценила стоимость порции плова в России и по регионам

Эксперт: с начала 2025 года больше всего снизились цены на плов с бараниной

Плов — популярное блюдо не только в Азии, но и по всему миру, любят его и в России. Плов с мясом традиционно готовят из баранины, хотя иногда баранину заменяют на говядину или куриное мясо. В настоящее время благодаря высокому урожаю цены на овощи и рис немного упали по сравнению с началом года, стоимость порции плова тоже снизилась, сообщила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина.

Расчеты по ингредиентам

Согласно традиционному рецепту плова, приготовленного в казане, для расчетов можно взять килограмм риса, лука и моркови, два килограмма мяса, 100 граммов растительного масла и специи. Благодаря высокому урожаю с начала года произошло снижение стоимости овощей и риса, причем лук подешевел больше всего — на 21%, отмечает экономист. Это означает, что с начала 2025 года стоимость порции плова тоже снизилась, уверена Сорокина.

«Больше всего снизилась стоимость плова с бараниной — он с начала года подешевел на 6,6%. С конца октября 2024 года этот вид плова также подешевел, правда на незначительные 0,25%. Остальные виды плова тоже подешевели за 2025 год — менее чем на 5%. При этом с октября 2024 года плов с курицей вырос в цене на 1,6%, а вот с говядиной на 2,2%», — говорит эксперт.

Исходя из вышеназванных пропорций стоимость продуктов для 300 граммовой порции плова составляет 94 рубля за плов с бараниной, 35 рублей за плов с курицей и 78 рублей за плов с говядиной, приводит расчеты Сорокина.

Самый дорогой и самый дешевый плов

Самый дорогой плов с говядиной в стране, по данным Росстата, оказался в Петропавловске-Камчатском: его стоимость составит 127 рублей. Там же за порцию плова с бараниной придется отдать уже 157 рублей, плов с куриным мясом обойдется в 57 рублей.

Наиболее дешевый плов с говядиной стоимостью 65 рублей в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Плов из куриного мяса там стоит ненамного дешевле — 53 рубля, говорит экономист.

Самый дорогой классический плов с бараниной почти в 2 раза выше по стоимости чем в среднем по стране — 174 рубля. Такая цена в городе Боровичи Новгородской области. Плов из говядины здесь ненамного выше среднероссийского и обойдется в 98 рублей. А вот если жители Боровичей решат приготовить плов из курицы, то он окажется дешевле, чем в среднем по РФ, порция обойдется в 33 рубля.

Наиболее дешевый плов из баранины удастся приготовить в городе Куйбышев Новосибирской области, он обойдется в 71 рубль. Кстати, блюда с говядиной и курицей в этом городе также стоят ниже среднего по стране — 69 и 31 рубль соответственно, приводит данные Сорокина.

Самый дорогой плов с курицей в поселке Палана Камчатского края, его стоимость выше чем в среднем по России и составляет 81 рубль. Цены на плов из баранины и говядины также высоки и составят 136 и 123 рубля соответственно. А вот дешевле всего в стране готовить плов из курицы в Арзамасе Нижегородской области, там его порция без учета затрачиваемой электроэнергии и труда составит всего 26 рублей, констатирует эксперт.

