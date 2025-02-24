Экономист Солодовникова: пенсии с 2026 года начнут платить по-другому

Начиная с 2026 года, в России будет действовать беззаявительный порядок назначения пенсии по старости. Об этом агентству « Прайм » рассказала эксперт Президентской академии Марина Солодовникова.

В 2025 году страховые пенсии назначают исключительно после подачи заявления. Его нужно отправить через «Госуслуги» либо в Соцфонде, или МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. На рассмотрение отводится 10 дней.

В следующем году Соцфонд будет назначать пенсию по старости в беззаявительном порядке. На нее смогут уйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины. Они должны иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов порекомендовал пенсионерам проверить учтенный стаж. С 1 марта 2025 года россиян ждут некоторые изменения.