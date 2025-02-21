Депутат Гаврилов: пенсионерам после 1 марта нужно проверить учтенный стаж

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношения Сергей Гаврилов рассказал, что пенсионеров с 1 марта ждут некоторые изменения, поэтому важно проверить учтенный стаж, сообщает «Российская газета» .

1 марта обновятся данные о стаже и начисленных пенсионных баллах. Формальных изменений в правилах назначения пенсий не предусмотрено.

«Однако тщательная проверка сведений позволяет избежать недополучения положенных выплат», — уточнил Гаврилов.

Он объяснил, что обновление данных происходит после подачи отчетности работодателями, поэтому изменения за предыдущий год фиксируются именно в марте. Депутат подчеркнул, что информация не всегда бывает верной, а ошибки могут привести к недополучению выплат.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что с 2026 года в России отменят обязательное заполнение заявления на получение пенсии. При этом отсрочку от получения нужно будет подавать только лично.