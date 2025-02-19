Сенатор: пенсии с 2026 года в России будут назначаться без заявлений

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В России отменят заполнение заявления на получение пенсии с 2026 года

В России отменят обязательное заполнение заявления на получение пенсии с 2026 года, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

«С 2026 года Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке… как назначают пенсии по инвалидности, страховые и социальные пенсии», — сказала Епифанова.

По словам сенатора, за месяц до наступления пенсии гражданин получит уведомление. В нем будет содержаться состояние лицевого счета, размер предполагаемой пенсии.

Отсрочку от получения пенсии нужно будет подавать только лично, уточнила Епифанова.

Ранее зампред правительства РФ Татьяна Голикова оценила, сколько человек необходимо привлечь в экономику страны, чтобы заменить уходящих на пенсию работников.