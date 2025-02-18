Россияне идут на пенсию: сколько работников предстоит заместить к 2030 году?
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года нужно дополнительно вовлечь в экономику страны около 800 тыс. человек. Ввиду выхода на пенсию россиян надо будет заместить 10,1 млн сотрудников, сообщает РИА Новости.
Голикова считает, что общая оценка замещения кадров составляет 10,9 млн человек. При этом из средних и высших учебных заведений до 2030 года выпустятся 6,7 млн выпускников.
Самая большая потребность в замещении кадров в России – в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сфере транспортировки и хранения, в образовании.
В начале 2025 года число предложений пройти стажировку в российских компаниях по рабочим специальностям увеличилось на 62% в сравнении с данными января 2024 года. Оказалось, что чаще всего компаниям нужны стажеры-монтажники.