Россияне идут на пенсию: сколько работников предстоит заместить к 2030 году?

Голикова: более 10 млн работников предстоит заместить в России к 2030 году

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года нужно дополнительно вовлечь в экономику страны около 800 тыс. человек. Ввиду выхода на пенсию россиян надо будет заместить 10,1 млн сотрудников, сообщает РИА Новости .

Голикова считает, что общая оценка замещения кадров составляет 10,9 млн человек. При этом из средних и высших учебных заведений до 2030 года выпустятся 6,7 млн выпускников.

Самая большая потребность в замещении кадров в России – в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сфере транспортировки и хранения, в образовании.

В начале 2025 года число предложений пройти стажировку в российских компаниях по рабочим специальностям увеличилось на 62% в сравнении с данными января 2024 года. Оказалось, что чаще всего компаниям нужны стажеры-монтажники.