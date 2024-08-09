Экономист считает, что ЦБ не справится с инфляцией без Минфина РФ

ЦБ имеет ограниченный набор инструментов, чтобы справиться с инфляцией, при этом определенные отрасли экономики выведены из-под влияния ключевой ставки. Такое мнение выразил бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов, пишет РИА Новости .

Он указал на нарушение связи денежной политики и фискальной через бюджетное правило. По его словам, балансирующее действие обменного курса искажено. В результате ЦБ может оперировать только ключевой ставкой, влиять на банки, ужесточая регулирование потребкредитование. Однако ставка не может повлиять на ряд отраслей в экономике из-за льготных программ и субсидий, поэтому экономист уверен в том, что без поддержки Минфина Центробанк вряд ли сможет добиться успеха в борьбе с инфляцией.

Решение о повышении ключевой ставки в РФ было принято ЦБ после дискуссии об экономической ситуации. Ее участники пришли к выводу, что все неутешительные прогнозы, которые были отмечены на мартовском заседании, сбылись.

Ранее вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов считает, что ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики не раньше второго квартала 2025 года.