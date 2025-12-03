Экономист рассказала, как отмена НДФЛ отразится на пенсионерах России

Отмена подоходного налога для пенсионеров, имеющих скромный доход, вряд ли существенно улучшит их финансовое благосостояние. Такое мнение высказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур, сообщает Газета.ru .

По словам Мазур, количество случаев, когда пенсионеры фактически уплачивают НДФЛ, очень маленькое. Основная часть доходов пенсионеров уже освобождена от уплаты НДФЛ: пенсионные выплаты не подлежат налогообложению, равно как и доход от реализации выращенной на собственном участке продукции.

Налог на доходы физических лиц может возникнуть лишь в некоторых специфических случаях. К этим случаям относятся реализация имущества, однако, если владение им превышает 5 лет, налог не взимается.

Наличие официального трудоустройства и, соответственно, заработной платы, а также выигрыш в лотерею — еще одни редкие случаи, когда доходы пенсионеров облагаются НДФЛ.

Поскольку такие ситуации редки, упразднение налога для малообеспеченных пенсионеров практически не отразится на их уровне жизни. Следовательно, не стоит ожидать каких-либо значительных улучшений в их материальном положении, подытожила специалист.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, вносящий корректировки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся реализации ключевых аспектов налоговой политики. Этот закон изменяет правила уплаты НДС для предпринимателей на упрощенной или патентной системе.

