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Экономист рассказала, кому не надо платить налог на доход по вкладам

Эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что налог по вкладам могут не платить те, чей процентный доход не превысил установленной законом суммы, сообщает агентство « Прайм ».

Отмечается, что налог на вклады должны платить вкладчики, чей доход превышает необлагаемую сумму, которая зависит от значения максимальной ключевой ставки ЦБ в году получения дохода на первое число месяца.

Необлагаемая сумма процентного дохода за этот год составляет 210 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ключевая ставка в стране достигла исторического максимума в 21% годовых, что сделало кредиты крайне дорогими: ипотеки стоят около 25%, а ставки по займам наличными превышают 30%.