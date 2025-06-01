Экономист рассказал, когда россияне перестанут нести деньги на вклады

Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов рассказал, что часть кредитных организаций снижают ставки по вкладам, не дожидаясь действий ЦБ по ключевой ставке. По его словам, приток средств на депозиты замедлился, сообщает агентство « Прайм ».

«Население пока еще массово не выносит деньги из банков, но и заносит их уже не теми же темпами, что были в конце прошлого/начале нынешнего года», — отметил эксперт.

По его прогнозу, многие вкладчики направят деньги на потребление либо в инструменты фондового рынка после как ставки по вкладам приблизятся к уровню так называемой «воспринимаемой инфляции» — в среднем это 14-15%.

В качестве основного сценария ожидается, что ключевая ставка по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Несмотря на снижение проинфляционных рисков ввиду замедления инфляции, инфляционные ожидания экономических агентов остаются на высоком уровне, отметил он.