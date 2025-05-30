Финансист Тимошенко спрогнозировал основной сценарий по ключевой ставке 6 июня

В качестве основного сценария ожидается, что ключевая ставка по итогам заседания 6 июня останется на неизменном уровне, однако впервые, вероятно, ЦБ в качестве сценария рассмотрит и снижение ставки вплоть до 19%, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Несмотря на снижение проинфляционных рисков ввиду замедления инфляции, инфляционные ожидания экономических агентов остаются на высоком уровне, отмечает он.

«Пока у ЦБ недостаточно аргументов по «заякорению» инфляции, которые говорили бы в пользу снижения ставки уже сейчас. Однако снижение ставки с большей вероятностью можно ожидать во втором полугодии 2025 года», — считает Тимошенко.

Тем не менее банки уже закладывают снижение ключевой ставки в долгосрочных вкладах, чтобы не фиксировать текущие высокие ставки на длинный период. В то же время, кратко- и среднесрочные вклады пока предлагают рынку все еще высокие ставки, обращает внимание финансист.

«Не стоит сбрасывать со счетов новости геополитики – пока тут не наступит определенность с возможностью оценить влияние на экономику тех или иных договорённостей и действий, ЦБ проявит осторожность относительно начала цикла снижения ставки», — уверен эксперт.