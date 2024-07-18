Экономист: проблему с платежами в Китае должен решать не бизнес, а государство

Усугубляющиеся проблемы с расчетами российских компаний с китайскими контрагентами должны решать российские финансовые власти, а не бизнес, который может только обходить существующие ограничения и находить лазейки, заявил РИАМО доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на опрошенных топ-менеджеров крупных российских компаний-экспортеров, что осуществить прямые платежи из Китая в Россию даже при использовании юаней стало практически невозможно. Источники агентства рассказали, что, даже если у них возникает проблема с проведением платежей, становится все сложнее найти альтернативные способы оплаты, в том числе при помощи криптовалют.

«Внедрение альтернативных способов финансовых расчетов, таких как цифровой рубль и цифровые финансовые активы (ЦФА), по-прежнему находится в зачаточном состоянии, на уровне тестирования; рынок ЦФА меньше рынка МФО. Как в таком случае можно рассуждать об использовании ЦФА в расчетах с дружественными странами? Закон есть, но он требует большого количества поправок и принятия других дополнительных актов. У нас много всего говорят, но слова должны подкрепляться действиями», — констатирует Бадалов.

Экономист считает, что, прежде чем использовать ЦФА в международной торговле, их нужно сначала массово запустить в качестве платежного средства внутри страны.

«Наши дружественные партнеры совершенно не против использовать альтернативные способы расчетов, но они хотят знать, как это работает на практике, но не видят этого и задают справедливый вопрос: почему торговля с использованием ЦФА не распространена в России? Для того чтобы внедрить альтернативные способы расчетов в международную торговлю, мы должны показать дружественным странам, как это работает у нас. Инициативу должна проявлять та страна, которая больше всего в этом заинтересована, то есть Россия», — подчеркнул Бадалов.

Эксперт выразил надежду, что совещание по экономическим вопросам, прошедшее 17 июля с участием президента Владимира Путина, который призвал настроить правовую базу для обращения цифровых активов, должно форсировать внедрение ЦФА в расчеты России с дружественными странами.

«Но тот факт, что об этом приходится говорить самому президенту, свидетельствует о том, что российские финансовые власти не торопятся решать этот вопрос», — добавил собеседник.