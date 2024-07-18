«Азартная игра»: транзакции между РФ и Китаем стали почти невозможны

Bloomberg: санкции США негативно отразились на платежах между Россией и Китаем

Усиление экономических ограничений со стороны США отрицательно отразилось на возможностях осуществления платежей между Россией и Китаем, утверждает агентство Bloomberg. По данным журналистов, эти операции стали крайне затруднительными и российские экспортеры столкнулись со значительными сложностями, сообщает «Царьград» .

Специалисты в сфере торговли отметили, что взаимодействие с Китаем приобрело черты «азартной игры», так как многие сделки подвергаются задержкам или блокировке.

Кроме того, китайские партнеры испытывают трудности с осуществлением платежей в юанях. Проблема коснулась не только сырья, но и других отраслей промышленности. В частности, автомобильные дилеры выразили опасения, что ввоз машин и запчастей может быть приостановлен из-за нарушений в системе расчетов.

Ранее стало известно, что платежи через шанхайский филиал банка ВТБ перестали доходить до китайских поставщиков. Проблемы были связаны с обновлением платежного софта, утверждали сотрудники финорганизации.