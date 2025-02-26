Экономист объяснил, для чего нужен цифровой рубль

Массовое внедрение цифрового рубля в России планируется во второй половине 2025 года во всех крупных банках. Директор Курганского филиала института экономики Уральского отделения РАН, профессор Сергей Орлов объяснил, ради чего проводится технологическая эволюция денежной системы, сообщает «ФедералПресс» .

«Внедрение и расширение использования современных технологий в национальной платежно-денежной системе, включая цифровой рубль, будет содействовать скорейшему достижению в национальном хозяйстве и деятельности экономических агентов поставленных целей и приоритетов», — отметил Орлов.

По его словам, это станет возможным благодаря более высокой оперативности, надежности и экономичности инструментов.

При этом риски и угрозы, в том числе различные мошеннические схемы, становятся возможными из-за недостатка технологической и финансовой подготовки ряда участников рынка.

Экономист прогнозирует, что в будущем на смену цифровым технологиям придут когнитивные. В когнитивной экономике деньги отражают востребованность и полезность знаний, опыта и идей субъекта, «которые оцениваются на основе использования технологий непосредственного доступа к сознанию и подсознанию человека», пояснил он.