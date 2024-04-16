Экономист Коган назвал 3 причины падения рубля

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган заявил, что у падения российской национальной валюты есть 3 причины, среди которых главной является укрепление доллара по всему миру, сообщает ИА «Ридус» .

Во вторник утром в ходе торгов на Мосбирже курс американской валюты превысил 94 рубля. Это произошло впервые с 30 октября 2023 года.

«Возрастание напряженности в мире привело к тому, что доллар немного укрепился, примерно на 1-1,5%, по отношению к большинству валют. Таким образом, он укрепился и в РФ, так что ничего здесь удивительного, криминального или неожиданного нет», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что второй причиной стала политика Минфина РФ. Ведомство, согласно бюджетному правилу, перестало продавать и покупает иностранную валюту. Это может вызывать незначительное колебание курса.

Экономист добавил, что предстоящие перестановки в правительстве после инаугурации президента РФ Владимира Путина могут стать третьей причиной. В данный момент все находятся в ожидании будущих назначений. При этом не стоит ждать серьезных падений. Диапазон торговли доллара в первой половине текущего года составит 91-94 рубля, а во второй — 95-99.

Ранее стало известно, что предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и американской финансовой системе. Вашингтон торопит союзников в ЕС определиться с замороженными активами РФ.