Конфискация активов РФ может ударить по доллару и финсистеме США

Предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и американской финансовой системе, сообщает РИА Новости .

Сейчас США торопят союзников в ЕС определиться с замороженными активами РФ. В союзе в свою очередь все еще ищут юридический механизм, чтобы легализовать этот процесс. Деньги планируется передать Украине.

Всего в Евросоюзе заморозили 280 млрд долларов. Из них 180 млрд долларов сосредоточены в Euroclear. В 2023 году на инвестировании российских денег депозитарий смог заработать 4,4 млрд евро.

Пока в Европе по поводу конфискованных российских средств проявляют максимальную осторожность, так как не хотят создавать опасный прецедент. При этом в ЕС против конфискации финансов РФ выступают ФРГ, Франция, Бельгия, Словакия, Венгрия, Мальта, Австрия, Кипр и Ирландия.

В FT отмечали, что один из способов конфискации денег, который придумали в США, — признание европейских стран «пострадавшими от конфликта». Тогда замороженные финансы будут легализованы и переданы Киеву. Но при этом, по мнению New York Times, такое решение ударило бы по статусу доллара.