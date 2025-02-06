Экономист Гогаладзе объяснила, почему россияне массово идут за деньгами в МФО

Рекордный рост микрокредитования в России объясняется целым рядом причин, в том числе ростом финансовой неустойчивости граждан, сообщила РИАМО экономист, эксперт по финансовым операциям Ольга Гогаладзе.

По информации «Скоринг бюро», в декабре 2024 года 70% всех кредитов, взятых россиянами, пришлось на микрозаймы от микрофинансовых организаций (МФО). Этот показатель свидетельствует о значительном изменении структуры кредитного рынка и вызывает вопросы о причинах такого роста, изменении условий займов и перспективах рынка в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), отмечает эксперт. Гогаладзе назвала ряд причин роста микрокредитования в стране.

Одна из них — ужесточение требований банковского сектора, а именно макро пруденциальных ограничений. Банк России повысил требования банков к заемщикам, чтобы снизить количество выдаваемых кредитов. Эта мера замедляет инфляцию. В условиях высокой ключевой ставки и жесткой ДКП банки стали более избирательными в выдаче кредитов, особенно для заемщиков с низким кредитным рейтингом. МФО, напротив, сохранили доступность займов, что сделало их привлекательными для широкого круга клиентов, поэтому началась ротация клиентов из банков в МФО

Кроме того, микрозаймы остаются одним из самых быстрых способов получения денег, что особенно важно для заемщиков, нуждающихся в «быстрых» деньгах, напомнила Гогаладзе.

Рост финансовой неустойчивости населения также находится в списке причин. Экономическая нестабильность, инфляция и снижение реальных доходов вынуждают россиян обращаться к микрозаймам для покрытия текущих расходов, отметила эксперт.

Сами МФО отмечают, что в 2024 году сроки займов увеличились. Например, компания «Займер» в 2024 году нарастила выдачу займов длительностью от 30 до 180 дней на 79,0% (до 18,7 млрд рублей). При этом просроченная задолженность в МФО постепенно снижается. В последние годы ЦБ активно вмешивается в регулирование этой отрасли, что привело к повышению прозрачности МФО, снижению количества просроченных займов и нормализации рынка.

«Не стоит забывать, что чаще всего крупные банки выдают кредитные карты через дочернюю МФО. Например, открывая кредитку в Т-Банке, вы можете заключить договор с компанией Т-Финанс, которая занимает 3 место по количеству выданных микрозаймов в России. Это создает „перекос“ в статистике», — констатирует экономист.