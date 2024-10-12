Исполнительный директор украинской промышленной консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко заявил, что экономике Украины грозит крах в случае потери контроля над Покровском (Красноармейском), сообщает RT со ссылкой на Foreign Policy.

Это город является основным источником угля для сталелитейной и металлургической промышленности, подчеркнул он.

По его словам, «без сталелитейных заводов украинская экономика попросту умрет».

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский рассказал, что ожидания от так называемого «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского были чересчур завышенными. Он подчеркивал важность прекращения войны на условиях киевского режима, однако за последний год его позиции ослабли.