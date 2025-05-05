ЕК представит 6 мая план прекращения импорта газа из России

Еврокомиссия утвердит, а затем представит в Европарламенте план прекращения импорта газа из России. Это произойдет 6 мая, заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, сообщает ТАСС .

По его словам, документ утвердит коллегия ЕК во вторник утром. Затем высший орган исполнительной власти ЕС представит свой план на сессии Европарламента в Страсбурге.

Ранее Bloomberg сообщало, что ЕК хочет установить полный запрет на импорт российского «голубого топлива». Она собиралась создать все необходимые для этого условия к концу 2027 году.

Агентство отмечало, что запрет будет установлен на весь импорт газа в рамках новых сделок с Россией и уже имеющихся спотовых контрактов. Сроки установления ограничения будут зависеть от того, как быстро Еврокомиссия сможет наладить поставки СПГ из Африки, Канады и т. д.

Между тем Reuters заявило, что крупные компании Евросоюза хотят вернуться к российскому газу. Они уже начали рассматривать несколько вариантов на этот счет.