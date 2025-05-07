сегодня в 14:14

ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС

ЕС откажется от продления режима беспошлинного ввоза товаров с Украины в Европу. Такое решения приняла Еврокомиссия (ЕК), сообщает РИА Новости .

Беспошлинный режим истекает 5 июня. ЕК не намерена его продлевать.

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что стоит искать другие пути поддержки Киева.

Беспошлинный режим был введен ЕС в 2022 году.

Ранее Европа порекомендовала Украине отказаться от перемирия на 9 Мая. В статье Advance было сказано, что лидеры стран ЕС намерены активно взаимодействовать с Киевом в ближайшие дни, чтобы не дать уступок Москве.