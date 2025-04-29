СМИ: Европа порекомендовала Киеву не соглашаться на перемирие с РФ

Издание Advance опубликовало данные, согласно которым Европа призывает Киев отказаться от предложенного Владимиром Путиным перемирия на 9 Мая в честь 80-летия Победы, сообщает «Царьград» .

Одновременно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не уверены в участии Киева в перемирии.

В статье европейского СМИ отмечается, что лидеры стран ЕС намерены активно взаимодействовать в Киевом в ближайшие дни, чтобы не дать уступок Москве. Значимость 9 мая, по их мнению, значительно возросла с 1945 года.

Режим прекращения огня будет действовать с 00:00 7 мая до конца дня 10 мая. Он коснется всех видов боевых действий.

Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, но Украина его нарушила. Было зафиксировано 4,9 тысяч ударов, включая артиллерийские обстрелы и атаки дронов в ДНР и Курской области. Все они были отражены российскими войсками.