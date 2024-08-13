Дудоров: Россия заново выстраивает рынок робототехники

Он обратил внимание, что задача консорциума – выстроить рынок робототехники и цепочку кооперации от разработки технологии робототехники и компонентной базы до создания коммерческих сервисных и промышленных роботов. Дальше последует их интеграция как в промышленность, так и в повседневную жизнь людей.

По словам Дудорова, важно выстроить именно технологические цепочки, чтобы компании, которые производят компоненты робототехники, технологические решения в виде искусственного интеллекта, систем управления, компонентов и т. д., объединились в конкретные робототехнические устройства и системы.

«Дальше уже можно выходить на рынок и продавать», – отметил Евгений Дудоров.

Консорциум робототехники совместно с финансовым университетом при правительстве РФ организовал курс «Специалист по роботизации производств».

«Уже два потока запущены. Этот курс необходим для того, чтобы мы могли сформировать кадры на предприятиях, чтобы эти люди понимали, для чего необходимы роботы, какие задачи могут выполнять, какую практическую и экономическую пользу они несут и где могут быть интегрированы», – сказал Дудоров.

Он назвал очень важной на данном этапе помощь государства, так как многие предприятия – участники рынка робототехники только «встают на ноги».

«Подключение Минпромторга России и ряда других органов власти позволит интенсифицировать процесс формирования рынка робототехники, организовать диалог между разработчиками компонентов и роботов, интеграторами и заказчиками. Сейчас уже обсуждается федеральный проект по промышленной робототехники в рамках нового национального проекта «Развитие средств производства». Всего в национальном проекте три федеральных. Первый нацелен на развитие станкостроения и инструментальной промышленности, второй – на промышленную робототехнику и автоматизацию производств, а третий федеральный проект – «Кадры в промышленности». Все нацелено на то, чтобы повысить производительность труда и поднять технологический уровень обрабатывающей промышленности в стране», – заключил Дудоров.

В Советском Союзе был самый высокий уровень роботизации по сравнению с другими странами. По числу роботов СССР опережал весь мир. В основном это были роботы-манипуляторы, которые применялись в целях промышленной автоматизации производств.

Для быта в СССР роботов практически не создавали ввиду отсутствия спроса. При этом была выстроена цепочка кооперации, которая позволяла задействовать большое количество предприятий и технологий при создании высокотехнологичных робототехнических комплексов.

В 90-е годы технологические цепочки были разрушены, компоненты не производились. Сейчас индустрия роботов возрождается и заново выстраивается система производства роботов и компонентов, заключил он.