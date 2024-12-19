Доцент Вавишвили советует россиянам в конце года открыть накопительный счет, а не вклад

Из-за будущего ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка финансовые учреждения входят в сезон, когда привлекают вкладчиков. Обычно это происходит ближе к Новому году, рассказала « Прайму » доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Она отметила, что Центробанк продолжает увеличивать размер ключевой ставки. В 2025 году ее вряд ли снизят. Во время этого россиянам рекомендуется воспользоваться выгодным предложением от банков — сделать вклад под 25% годовых, отметила Валишвили.

Рекомендуется выбирать накопительный счет, а также срочный вклад. Благодаря первому деньги можно в любой момент снимать.

Срочный вклад даст возможность получить максимальную доходность.

Ранее сообщалось, что в 2024 году чуть ли не самым выгодным способом сохранить и преумножить средства являются вклады. Ставки по депозитам в некоторых учреждениях увеличиваются до 25% годовых.