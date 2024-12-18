Вклады, акции или криптовалюта: как лучше хранить сбережения в 2025 г

Эксперты финансового рынка рассказали россиянам о наиболее выгодных способах вложения денег на текущий момент, а также объяснили плюсы и минусы вкладов, сообщает Life.ru .

В 2024 году едва ли не самым популярным способом сохранить сбережения являются вклады. Неудивительно, ведь ставки по депозитам у банков постоянно растут и доходят до 25% годовых.

Это действительно самый простой и надежный способ получить доход, не требующий специальных знаний — ни один биржевой инструмент не дает таких гарантий, считает глава департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Однако и у вкладов есть минусы. Например, при максимальном проценте чаще всего нет возможности снятия и пополнения в течение срока, а если вы положили деньги на год и более, то не получится переложить их на более высокий процент, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

По его словам, на фондовом рынке есть более гибкие инструменты управления финансами, например, фонды денежного рынка — их доходность приближена к ключевой ставке Центробанка (на данный момент составляет 21% — ред.).

Еще один инструмент, приближенный к депозиту по уровню риска и доходности, — это облигации, в том числе флоатеры. По флоатерам с коротким сроком погашения, до полугода, доходность может быть даже выше, чем по вкладам, отметил эксперт.

Также опытным инвесторам стоит присмотреться к ценным бумагам, которые сейчас продаются с большими скидками.

Кроме того, эксперты считают перспективным инструментом покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), которые в перспективе могут оказаться даже выгоднее вкладов. Сейчас Минфин предлагает их по рекордной ставке в размере 18%, отметил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Руководитель продукта «Вклады» сервиса «Сравни» Илья Васильков также рекомендует вложения в драгметаллы. А вот инвестиции в криптовалюту подходят не всем, так как требуют более серьезной финансовой подкованности и готовности к риску, пояснил он.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов уверен, что в текущей экономической ситуации для того, чтобы преумножить сбережения, нужно серьезно заниматься инвестициями и трейдингом, но для этого необходимо более глубокое понимание финансовых процессов, чем у рядовых вкладчиков. Депозиты же, по его мнению, лишь частично компенсируют уровень инфляции.