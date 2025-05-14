Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова считает, что нерегулярное внесение средств, хранение сбережений в наличных и небольшой размер финансовой подушки — это главные ошибки при накоплении, сообщает «Прайм» .

Она уточнила, что многие россияне не копят деньги, у них нет финансовой подушки. Но очень важно откладывать денежные средства на случай непредвиденных ситуаций.

«Если средства начинают откладывать, то делают это нерегулярно, раз от разу. В результате накопить становится сложно. В этом деле важны стабильность и четкость», — подчеркнула Ермилова.

По ее словам, перед началом накоплений человеку нужно определиться, какую фиксированную сумму или процент (чаще всего 10-20%) он будет откладывать. Важно копить деньги системно, ежемесячно. Лучше привязать дату откладывания денег к получению доходов.

Эксперт предупредила, что сейчас часто случаются кризисы, поэтому необходимо делать финансовую подушку безопасности в размере от 6 месяцев и больше. Часто также она советует накопить годовой размер финподушки.

Кроме того, по мнению специалиста, люди делают ошибку, когда копят деньги в наличной валюте. Лучше положить средства на вклад или счет, чтобы они давали дополнительные проценты. А когда накопится крупная сумма, то человек может рассмотреть не только вклады, но и разные виды инвестиций.