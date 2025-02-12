Доллар внезапно рухнул до 93 рублей

Доллар снизился до 93 рублей на межбанке

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 94 рублей. После 10:00 американская нацвалюта в моменте стоила по 93,67 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Официальный курс Центробанка России на 12 декабря составляет 99,1953 рубля за евро, 95,8024 рубля за доллар и 13,0258 рубля за юань.

11 февраля курс доллара на российском межбанковском рынке также опустился ниже 96 рублей впервые с 12 ноября 2024 года.

В банке «Русский стандарт» с РИАМО делились предположением, что с 10 по 14 февраля курс доллара составит 97-99 рублей. Рубль укрепляется за счет наращивания внешних расчетов в нацвалютах и высоких ставок, отмечал директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко.