сегодня в 12:36

Доллар резко опустился ниже 100 рублей на Forex

Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 100 руб. впервые с 27 декабря. Об этом следует из данных рынка.

По состоянию на 12:03 мск американская валюта стоила 99,5 руб. Понижение составило 1,45%.

На российском межбанковском рынке доллар опустился на 1,47% и составил 99,5 руб.

Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте в это же время снизился на 0,58% до 104 056 руб.

Ранее эксперты прогнозировали, что доллар подорожает после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января. Они заявляли, что американская валюта может в моменте увеличиться до 115 рублей.