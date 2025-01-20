Доллар по 115 руб: как инаугурация Трампа ударит по кошелькам россиян

Аналитики и экономисты считают, что доллар подорожает после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января. По мнению ряда экспертов, курс российской нацвалюты начнет резко колебаться, а доллар может в моменте увеличиться до 115 рублей, сообщает Газета.ru .

Опрошенные специалисты также полагают, что подорожание нацвалюты США будет временным, и вскоре курс снизится. Однако доллар будет сохранятся на уровне 100 и более рублей на протяжении большей части 2025 года, утверждают эксперты.

Старший экономист Инвестиционного Банка Синара Сергей Коныгин допустил, что доллар достигнет 100–105 рублей после официального возвращения Трампа в Овальный кабинет. По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, доллар продолжать дорожать на протяжении двух-восьми недель. Эксперт ожидает курс американской валюты на уровне 97-105 рублей в 2025 году, однако не исключил его подорожания в моменте до 115 рублей.

«Инаугурация Трампа является рубежом, после которого ожидается существенное изменение экономической и финансовой политики США», — сказал доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Эксперты полагают, что россиянам будет выгодно покупать доллары в том случае, если они планируют использовать их в ближайшее время, например, если человек готовится поехать в заграничный отпуск.