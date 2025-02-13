Доллар продолжает падать после переговоров Трампа и Путина

ЦБ установил официальный курс доллара на 14 февраля на отметке в 91 рубль

С 14 февраля 2025 года вступают в силу новые валютные котировки, опубликованные ЦБ РФ. Согласно курсу, доллар продолжил падать и достиг отметки в 91 рубль, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

При этом Центробанк не берет на себя обязательства по операциям купли-продажи иностранных денежных единиц по установленным значениям в отношении российского рубля.

За последние сутки американский доллар подешевел на три рубля и опустился с отметки в 94,04 рубля до 91,03 рубля.

Евро также немного ослабил позиции. По курсу, установленному на 14 февраля, европейская валюта равна 94,92 рубля вместо 98,01 рубля, которые были днем ранее. 100 японских иен будут равны 58,97 рубля, а китайский юань — 12,33 рубля.

Ранее сообщалось, что ЦБ впервые с октября 2024 года установил курс доллара ниже 95 рублей. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры двух стран поручили помощникам проработать вопрос их личной встречи.