Доллар опустился до 100 рублей

сегодня в 17:08

Доллар и евро в моменте опускались до 100 и 106 рублей

Курс доллара в моменте опускался ниже 101 рубля на платформе Tradingview, что произошло 5 декабря после 15:20 по московскому времени. Примерно в это же время евро достигало 106 рублей на площадке.

На 5 декабря Центральный банк РФ установил курсы валют на уровне 14,2565 рубля за юань, 104,2361 рубля за доллар и 110,2041 рубля за евро.

Ранее курс биткоина «пробил» отметку в 100 000 долларов. Таким образом, криптовалюта установила очередной рекорд по своей стоимости.

Между тем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет на 2025 год будет исполнен при любом курсе рубля. Глава Минфина также назвал «довольно жестким» бюджет на будущий год.

