Доходы казино в российских игорных зонах продолжают расти

В России запрещена реклама казино, но игорные зоны завоевывают все большую популярность из-за развития внутреннего туризма. В 2024 году турпоток в казино составит 1,75 млн человек, сообщает Forbes .

Посещаемость легальных казино на Алтае, в Сочи, Калининграде и Владивостоке выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Руководители заведений утверждают, что бизнес избавился от «криминального прошлого 90-х». Туристов завлекают оздоровительными центрами, ресторанами, отелями, устраивают различные мероприятия и даже заказывают еду в казино.

При этом основной доход приносят именно россияне. Например, в «Красной поляне» доля иностранных посетителей упала до 5–6%, хотя пять лет назад она составляла 24–27%. Чаще всего в сочинских казино можно встретить клиентов из Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Армении, Китая и ОАЭ.

В июле 2019 года казино и залы игровых автоматов в России закрыли. Остались только 4 легальных игровых зоны — «Красная Поляна» в Сочи, «Янтарная» в Калининграде, «Приморье» во Владивостоке и «Сибирская монета» на Алтае.

Ранее стало известно, что комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут с помощью взрывов. На месте заведения построят бейсбольный стадион для клуба «Окленд Атлетикс».