На месте культового казино в Лас-Вегасе построят стадион

Казино-курорт Tropicana в Лас-Вегасе снесут с помощью взрывов

Комплекс зданий казино-курорта Tropicana в Лас-Вегасе снесут с помощью взрывов, чтобы построить на этом месте стадион, пишет « КоммерсантЪ ».

Tropicana открыли 4 апреля 1957 года по 2 апреля 2024 года. Его основателем был бизнесмен Бен Яффе и ряд крупных инвесторов, по некоторым данным, связанных с криминальным миром.

Первоначальный бюджет проекта составлял 4,5 млн долларов, затем смета возросла в три раза.

Казино первоначально представляло собой трехэтажный отель на 300 номеров, но затем несколько раз перестраивалось и расширялось.

На месте заведения построят бейсбольный стадион для клуба «Окленд Атлетикс», указано в публикации.