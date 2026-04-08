ДМЗ открыл инженерные классы в школах Орехово-Зуевского округа

Демиховский машиностроительный завод запустил профориентационный проект и оборудовал инженерно-технические классы в Демиховском лицее и школе № 12 Орехово-Зуевского округа. На ремонт и оснащение аудиторий предприятие направило 5 млн рублей. Проект реализуется в партнерстве с управлением образования муниципалитета, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Проект направлен на подготовку будущих инженерных кадров для машиностроительной отрасли. Средства завода пошли на ремонт помещений и их комплексное оснащение. Классы брендированы в корпоративном стиле ТМХ и полностью готовы к занятиям.

В Демиховском лицее установили современную демонстрационную систему, лабораторные комплексы для практикумов по физике для 10–11 классов и наборы для подготовки к ОГЭ. Школа № 12 также закупает необходимое оборудование. Новые пространства станут площадкой для углубленного изучения точных наук и знакомства школьников со спецификой работы предприятия.

«Реализация этого проекта является прямым вложением в формирование внешнего кадрового резерва компании. В «Инженерных классах ТМХ-ДМЗ» планируется проводить образовательные интенсивы, практико-ориентированные проекты и мероприятия с погружением в решение реальных производственных микро-задач», — рассказала директор по управлению персоналом и трансформации ДМЗ Юлия Смирнова.

Она добавила, что ключевая цель — выявление одаренных школьников, ориентированных на инженерно-технические специальности и поступление в вузы-партнеры предприятия.

В этом году к проекту присоединился Орехово-Зуевский лицей: завод выделил 2 млн рублей на оснащение профильного кабинета. В перспективе выпускники инженерных классов смогут пополнить коллектив предприятия и усилить кадровый потенциал отрасли в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.