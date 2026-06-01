Армяне, грузины: Собчак назвала самых красивых мужчин

Российская журналистка Ксения Собчак призналась, что ее привлекают мужчины из солнечных регионов, сообщает «Лента.ру» .

У блондинки завязался разговор на эту тему в ходе интервью, которое она взяла у живущего в Париже блогера Игоря Синяка. Собчак рассказала, каких мужчин считает красивыми.

По ее словам, ей нравятся «волосатые, небритые». Она отметила, что ее привлекают армянские и грузинские мужчины.

«Вот армяне, грузины, вот такая тема <…> Машков в фильме „Вор“», — сказала журналистка.

Она уточнила, что речь идет именно о вкусах и типажах. При этом Собчак подчеркнула, что считает своего супруга, режиссера Константина Богомолова, «прекрасным».

Игорь Синяк — бьюти-блогер, который в 2022 году переехал из России во Францию. Ранее его оштрафовали на 200 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ*.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

