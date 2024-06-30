Для жителей Франции с 1 июля газ станет дороже почти на 12%

Цены на газ во Франции вырастут на 11,7% с 1 июля. Об этом рассказали в Franceinfo, сообщает «Газета.ру».

Решение о повышении стоимости приняла комиссия по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа достигнет 129,20 евро за МВт/час. Это почти на 12% больше, чем в июне нынешнего года.

Увеличение цены на газ коснется порядка 10 млн жителей Франции.

Также антироссийские санкции заставляют жителей Польши платить за газ втридорога. Вскоре его стоимость увеличится на 20% и составит 239 злотых (более 59 долларов) за один мегаватт/час.