Для резидентов ОЭЗ Подмосковья скорректируют период пониженных налоговых ставок

Депутаты Московской областной думы входе 100-го заседания приняли закон, уточняющий начало действия пониженных ставок для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Теперь они начнут действовать с налогового периода, в котором получена первая прибыль, передает корреспондент РИАМО.

«Для того чтобы ОЭЗ были привлекательны для крупных инвесторов, которые планируют создавать высокотехнологичное или импортозамещающее производство, законом мы скорректировали начало действия пониженных ставок. Теперь они будут действовать, начиная с налогового периода, в котором получена первая прибыль, а не с признания резидентом ОЭЗ, как это было ранее», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что новые сроки пониженных ставок будут наступать с момента получения прибыли резидентом:

0% — в течение 5 лет (вместо 8 лет);

5% — с 6 по 10 год включительно (вместо с 9 по 14);

13,5% — по истечении 10 лет (вместо 14 лет).

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

«На территории особых экономических зон Московской области за первые три квартала 2024 года создано почти 3 тысячи новых рабочих мест. Общее количество рабочих мест, которые созданы в подмосковных ОЭЗ, превышает 14,8 тысячи», — добавил Брынцалов.

Особые экономические зоны Подмосковья и индустриальные парки являются точкой притяжения инвестиций для региона, дают людям новые рабочие места. Для организаций и производителей — это великолепные площадки, предоставляющие комфортные условия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.