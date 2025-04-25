Девелопер «Самолет» увеличил показатель EBITDA на 16% в 2024 году

В 2024 году девелопер «Самолет» увеличил EBITDA (аналитический показатель, который равен объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) до 83,6 млрд рублей, что на 16% выше показателя за предыдущий период, сообщает РБК .

Ожидаемый диапазон показателя для «Самолета» колебался от 74 до 78,3 млрд рублей, а прогнозируемая чистая прибыль находилась в пределах от 5 до 7,1 млрд рублей. В итоге она составила 8,2 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль — 30,3 млрд рублей.

Выручка одной из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента выросла на 32% и составила 339,1 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась на 24% — до 110,3 млрд рублей по сравнению с 89 млрд рублей в 2023 году, отметили в «Царьграде».

В прошлом году выручка компании составила 339 млрд рублей, а в 2023 году она была на уровне 256 млрд рублей. Активы группы в этом году увеличились до 961 млрд рублей — на 23%, как и собственный капитал — он вырос на 46% — до 53 млрд рублей.

В итоге ГК «Самолет» занимает лидирующую позицию по объему текущего строительства — на 1 января 2025 года показатель составил 5,2 млн кв. м. В прошлом году объем ввода составил 1,6 млн кв. м.

Сильные результаты компании и реакция рынка

Исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков «Газпромбанка» Марат Ибрагимов заявил, что результаты компании выглядят достаточно сильно и отражают ситуацию 12–18 месяцев назад. При этом конъюнктура рынка недвижимости поменялась достаточно сильно за последний год и эти изменения были связаны с ростом ключевой ставки ЦБ, а также отменой безадресной льготной ипотеки.

«В связи с этим мы полагаем, что рынок достаточно нейтрально отреагирует на довольно динамичный рост выручки и EBITDA компании и будет смотреть на прогнозы компании и ожидания аналитиков на текущий год, которые во многом будет определяться динамикой смягчения ДКП ЦБ», — отметил эксперт.

Снижение долговой нагрузки и планы на этот год

В качестве позитивного фактора отмечается снижение долговой нагрузки компании, несмотря на увеличение числа проектов в активной фазе и, как результат, рост объемов строительства. Соотношение чистого долга за вычетом остатков на счетах эскроу и дебиторской задолженности покупателей снизилось до 1,88х на 31 декабря 2024 года по сравнению с 2,19х на 31 декабря 2023 года. После отчетной даты «Самолет» запустил программы выкупа 4 выпусков облигаций на 10 млрд руб., а в феврале успешно прошел оферту по 11-му выпуску облигаций на 20 млрд руб.

«Таким образом компания последовательно продолжает снижать свою долговую нагрузку, что должно добавить комфорта инвесторам. Мы также отмечаем хороший контроль над административными издержками — как процент от выручки они снизились до 4,6% от выручки против 5% годом ранее. „Самолет“ подтвердил планы на 2025 год по выходу на объем продаж в натуральном выражении не ниже уровня 2024 года за счет усиления экспансии на региональные рынки», — рассказал Ибрагимов.

Он подчеркнул, что «Самолет» в целом уверенно проходит период турбулентности на рынке жилой недвижимости. Снижение спроса, вызванное объективными внешними факторами, девелопер компенсирует активной региональной экспансией, которая позволит избежать снижения общих продаж недвижимости. «Самолет» также планомерно снижает долговую нагрузку и сокращает операционные расходы, что позволит защитить прибыль в условиях инфляции затрат, а также увеличения стоимости долга, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что «Самолет» будет сотрудничать с ДОМ.РФ в рамках развития сервисов для недвижимости.