ДОМ.РФ и ГК «Самолет» будут вместе развивать сервисы для недвижимости

ДОМ.РФ совместно с ГК «Самолет» договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жилищной сфере, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Так, благодаря совместной работе один из крупнейших российских застройщиков разместит предложения квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф, а россияне получать ещё один надежный канал поиска жилья.

«Маркетплейс недвижимости наш.дом.рф продолжает укреплять свои позиции как надежный и прозрачный сервис для поиска и покупки квартир на всей территории РФ, а крупнейшие застройщики выбирают платформу для размещения информации о своих жилых комплексах», — заявили в ДОМ.РФ.

Наш.дом.рф — инновационный маркетплейс недвижимости, обеспечивающий прозрачность и актуальность информации. Пользователи могут выбирать квартиры напрямую от застройщиков, оставлять заявки на бронирование, отслеживать их статус и получать уведомления. Также можно добавлять дома в избранное и следить за новыми проектами.

Девелопер «Самолет» активно использует маркетплейс в качестве инструмента для продвижения своих ЖК. В настоящее время застройщик осуществляет строительство 112 тыс. квартир, что составляет более 4% от общего объема строительства по России и 8% — по Москве и Московской области.

Как отметил digital-директор группы «Самолет» Дмитрий Форман, маркетплейс является инструментом для взаимодействия с клиентами и поиска покупателей. Платформа предоставляет актуальную информацию, укрепляя доверие и увеличивая продажи. Застройщик надеется, что наш.дом.рф поможет эффективно продвигать проекты и предоставлять полную информацию о новостройках.