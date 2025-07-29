Депутат рассказал о способах борьбы с финансовым мошенничеством

Депутат Бахарев: мы смогли продвинуться в решении проблемы с мошенничеством

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев детально рассказал о результатах деятельности законодательного органа в области борьбы с финансовым мошенничеством, сообщает «Крым 24» .

«Именно в эту весеннюю сессию мы смогли серьезно продвинуться в решении этой проблемы за счет целого ряда решений», — отметил парламентарий.

Среди наиболее значимых нововведений Бахарев особо выделил несколько пунктов.

Первый из них — закон, позволяющий самостоятельно блокировать выдачу кредитов. Начиная с 1 марта 2025 года, граждане получили право устанавливать самозапрет на оформление кредитов и займов. Эта инициатива призвана защитить население от мошеннических действий. Согласно актуальным данным, уже 12 миллионов граждан России воспользовались этой возможностью.

Следующий пункт — период охлаждения для потребительских кредитов без залога. Законодательно установлено время (от 4 часов до 2 суток), в течение которого банк или микрофинансовая организация обязаны провести проверку потенциального заемщика, что поможет снизить вероятность оформления кредита злоумышленниками, выдающими себя за реальных клиентов.

Еще один важный аспект — уголовная ответственность для организаторов схем по обналичиванию похищенных денег. Введена уголовная ответственность для лиц, организующих схемы по выводу неправомерно полученных средств с банковских счетов, так называемых дропперов.

Депутат также напомнил об ограничениях на открытие счетов в банках для несовершеннолетних. Во избежание участия подростков в преступных схемах принят закон, согласно которому открытие счетов лицами в возрасте от 14 до 18 лет возможно только при наличии согласия родителей или опекунов.

Бахарев подчеркнул, что данные меры направлены на усиление финансовой защиты россиян и снижение масштабов мошенничества в банковской сфере.