Производство бутилированной воды в Подмосковье обеспечивает население чистой и безопасной питьевой водой, соответствующей всем необходимым стандартам, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое», эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

Депутат отметил, что в жару важно пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Организм теряет жидкость через потоотделение, чтобы охладиться. Если эти потери не восполнять, может случиться обезвоживание, которое приводит к усталости, головным болям, мышечным судорогам и другим проблемам со здоровьем.

«Обезвоживание может быть опасным, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто занимается физической активностью на улице. Чтобы предотвратить обезвоживание, важно пить достаточное количество воды в течение дня. Рекомендуется пить воду регулярно, небольшими порциями, чтобы поддерживать водный баланс организма», — сказал парламентарий.

Следует избегать сладких газированных напитков, энергетических напитков и алкоголя, так как они могут способствовать обезвоживанию.

Производство бутилированной воды включает в себя несколько ключевых этапов. Сначала происходит добыча воды из артезианских скважин, расположенных в экологически чистых районах. Затем вода проходит многоступенчатую систему очистки, включающую механическую фильтрацию, удаление примесей и обеззараживание ультрафиолетом. После этого очищенная вода разливается в бутылки на автоматизированных линиях розлива. Бутылки изготавливаются из высококачественного пластика, который не влияет на качество воды.

«На производстве также уделяется внимание контролю качества продукции. Вода проходит лабораторные исследования на соответствие стандартам безопасности и качества. Готовые бутылки маркируются информацией о производителе, составе воды и сроке годности», — отметил Маликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.