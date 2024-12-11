Депутат Маликов: подмосковные предприятия задают тренд на экологичную мебель

Депутат посетил предприятие в Электростали совместно с президентом Торгово-промышленной палаты Московской области, председателем общественного совета проекта «Выбирай свое» Денисом Французовым. Там они обсудили с руководством компании вопросы кадровой политики, сотрудничества в рамках проекта и перспективы дальнейшего продвижения продукции компании на региональных рынках.

«Сейчас тренд на здоровое питание, на экологичный образ жизни. И под „трендом“ я имею в виду не моду, а то, что общество осознанно пришло к тому, что нужно беречь и сохранять окружающую среду. Такие предприятия, как MEBELVANN, — это гордость Подмосковья и России. Поскольку наши российские производители могут и умеют создавать мебель европейского качества с учетом функциональности предметов интерьера, их дизайна и следования правилу „экологичности“», — сказал Маликов.

Он добавил, что сейчас на предприятии трудятся порядка 250 человек, выпускается в месяц более 20 тыс. единиц мебели. Это отличные показатели.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.