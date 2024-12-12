Депутат Госдумы высказался о необходимости полного запрета коллекторства

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, представляющий партию СРЗП, заявил о необходимости полного запрета коллекторства, которое он сравнил с легализованным бандитизмом, сообщает Инфо24 .

В его заявлении, сделанном 12 ноября, он отметил, что россияне часто сообщают о незаконных действиях коллекторов.

Гартунг призвал к наведению порядка в этой сфере и предложил запретить в договорах передачу прав на взыскание долгов третьим лицам. Это, по его мнению, станет шагом к окончанию практики, которую он считает проявлением бандитизма.

«Мы предлагаем запретить в договорах уступку прав третьим лицам, и на этом будет поставлен крест на узаконенном бандитизме», — заявил депутат.

Между тем боец СВО из Воронежа засудил позвонивших ему в зону боевых действий навязчивых коллекторов. Когда мужчина был на фронте, от него требовали в срочном порядке вернуть деньги за кредит.