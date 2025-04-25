Депутат Делягин: для снижения цен в РФ нужно остановить произвол монополий
Для обеспечения стабильной устойчивости в снижении цен в России нужно, чтобы Федеральная антимонопольная служба беспрепятственно могла выяснить структуру цен и ограничить произвол монополий. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, пишет Национальная служба новостей.
«Нужно ограничить произвол монополий, нужно дать антимонопольной службе право, как во всех нормальных развитых странах, выяснять структуру цены. И, как это было в Германии еще в 90-е годы, в начале нулевых при резких колебаниях цен, сначала возвращать их на место, а потом уже расследовать, что это было. Потому что причина роста цен — это произвол монополий, когда сталь по цене золота», — считает Делягин.
По словами депутата, также на снижение цен в России может повлиять нормализация налогово-таможенной системы. В настоящее время, по мнению Делягина, она колониальная, а так не должно быть.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности устойчивого замедления тенденции роста цен в стране на фоне высокой годовой инфляции, которая в настоящее время держится на отметке 10%.