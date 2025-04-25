Для обеспечения стабильной устойчивости в снижении цен в России нужно, чтобы Федеральная антимонопольная служба беспрепятственно могла выяснить структуру цен и ограничить произвол монополий. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, пишет Национальная служба новостей .

«Нужно ограничить произвол монополий, нужно дать антимонопольной службе право, как во всех нормальных развитых странах, выяснять структуру цены. И, как это было в Германии еще в 90-е годы, в начале нулевых при резких колебаниях цен, сначала возвращать их на место, а потом уже расследовать, что это было. Потому что причина роста цен — это произвол монополий, когда сталь по цене золота», — считает Делягин.

По словами депутата, также на снижение цен в России может повлиять нормализация налогово-таможенной системы. В настоящее время, по мнению Делягина, она колониальная, а так не должно быть.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о важности устойчивого замедления тенденции роста цен в стране на фоне высокой годовой инфляции, которая в настоящее время держится на отметке 10%.