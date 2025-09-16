«Деньги тратить будет некогда»: россияне рассказали о подработках

«Если вам не хватает денег, возьмите шабашку, денег, может, особо и не прибавится, но тратить их будет точно некогда», — сказал один из респондентов.

Еще 12% россиян берут подработки время от времени, некоторые подменяют коллег на основной работе и 65% работают только в одном месте, остальные не работают вовсе, уже на пенсии или еще учатся.

Ранее глава кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян объяснил увеличение количества россиян, получающих заработную плату меньше минимального размера оплаты труда, общеэкономическими факторами. Это обусловлено влиянием пандемии и ускорившимися темпами инфляции.

Параллельно наблюдается рост числа граждан, вовлеченных в неформальный сектор экономики и временную занятость. В этих областях деятельности уровень оплаты труда зачастую оказывается ниже законодательно установленного минимума, а разница компенсируется выплатами «в конверте».