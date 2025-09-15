Сбой или тенденция: эксперт рассказал о зарплатах в России

Руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян заявил, что рост числа работников с зарплатами ниже МРОТ в России связан с общими тенденциями экономики: последствиями пандемии и ускорением инфляции, сообщает АБН24 .

«Все это снижает платежеспособность работодателей, особенно малого и среднего бизнеса, и приводит к тому, что часть сотрудников оказывается в зоне низких доходов», — сказал эксперт.

По его словам, одновременно с этим возросла численность людей, занятых в теневой экономике и на сезонных работах. В этих сферах заработная плата часто не дотягивает до установленного законом минимального размера оплаты труда, а недостающая сумма выплачивается неофициально.

Причины подобной ситуации кроются в значительной налоговой нагрузке и стремлении предприятий сократить свои расходы. Наряду с применением серых схем оплаты и увеличением налога на доходы физических лиц (НДФЛ) это способствует формированию устойчивой категории трудящихся с доходами ниже минимального уровня.